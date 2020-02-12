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  • 12.02.2020 07:35
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 07:35

'da düzensiz göçmen operasyonu

Sabah saatlerinde özel harekat polisleri Fatih'te 4 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Düzenlenen baskınlarda 135 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu

Fatih'te uluslararası insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 135 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler özel harekat polislerinin de katılımıyla helikopter destekli Fatih'te 4 adrese eş zaman operasyon düzenledi.

Operasyonda, Bangladeş ve Pakistan uyruklu toplam 135 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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