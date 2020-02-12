Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 12.02.2020 08:31
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 08:43

Son dakika: 'ta nde

İdil'de bulunan devlet hastanesinin çatı bölümünde çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, hastanede bulunan hastalar tahliye edildi.

'ın İdil ilçesinde Devlet Hastanesi'nin yönetim binasında çıktı. Hastalar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 'nin yönetim binasında saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 50 yataklı hastanede tedavi gören hastalar tahliye edilirken, ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Şırnak'ta İdil Devlet Hastanesinde yangın
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri