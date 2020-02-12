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  • 12.02.2020 13:43
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 13:43

'de huzurevinde

'in Seferihisar ilçesindeki özel bir huzurevinin çatısında çıkan , itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında, maddi zarar meydana geldi.

İzmir'de huzurevinde yangın

Ürkmez Mahallesi'ndeki özel bir huzurevinde sabah saatlerinde çıktı. Binanın çatısından yükselen alevleri fark eden huzurevi personeli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine İtfaiyesi Güney Bölge Amirliğine bağlı Seferihisar, Gümüldür, Gaziemir ve Menderes müfrezelerinden 3 arazöz, 1 tonaj araç, 2 merdivenli araç ve AKS 112 aracından oluşan ekip, bölgeye sevk edildi. Bina boşaltılırken, ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü.
Maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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