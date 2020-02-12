Cemre havaya ne zaman düşer? Halk arasında kıştan bahara geçisin sembolü olan ve sıcaklıkların artmasını ifade eden üç cemreden ilki havaya düşecek. Arapça kökenli olduğu kabul edilen "cemre" kelimesinin Türkçe karşılığı "ateş" veya "kor" anlamlarına geliyor. 2020 yılında üç cemrenin ne zaman düşeceği konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, cemre havaya ne zaman düşer? 2020 ilk cemre ne zaman düşecek? İşte cemre düşme tarihleri...

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Cemre düşme olayı 3 aşamada gerçekleşmektedir. Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşer.