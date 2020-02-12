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  • 12.02.2020 17:20
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 17:20

? 2020 ? İşte

Cemre ne zaman düşecek? , son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Yurt genelinde etkili olan sağanak, kar yağışı ve soğuk havalar, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar cemrelerin düşeceği tarihleri araştırmaya başladılar. Peki, ? 2020 ?

Cemre havaya ne zaman düşer?

Cemre havaya ne zaman düşer? Halk arasında kıştan bahara geçisin sembolü olan ve sıcaklıkların artmasını ifade eden üç cemreden ilki havaya düşecek. Arapça kökenli olduğu kabul edilen "cemre" kelimesinin Türkçe karşılığı "ateş" veya "kor" anlamlarına geliyor. 2020 yılında üç cemrenin ne zaman düşeceği konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, cemre havaya ne zaman düşer? 2020 ilk cemre ne zaman düşecek? İşte cemre düşme tarihleri...

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Cemre düşme olayı 3 aşamada gerçekleşmektedir. Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşer.

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