Malatya'da 13 Şubat Perşembe yani yarın okullar tatil mi? Yurdu saran soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'da kar yağışı perşembe günü akşam saatlerine kadar sürecek. Kar yağışı nedeniyle, Malatya'da ikamet eden öğrenciler ile aileleri 'kar tatili olacak mı' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Malatya'da yarın okullar tatil mi? İşte Malatya Valiliği kar tatili açıklaması...

MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya'da kar nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışının meteorolojik verilere göre yarın akşam saatlerine kadar süreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ile personelin sağlığı ve ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla halen eğitime devam eden tüm ilçelerimizdeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, perşembe günü tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli ve diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır."