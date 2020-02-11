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  • 11.02.2020 09:37
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 09:37

'de 73 yakalandı

'de, İl ekipleri tarafından kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan son operasyonlarda toplam 73 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 73 mülteci yakalandı
8-10 Şubat tarihleri arasında İlçe sorumluluk bölgesinde meydana gelen 7 düzensiz göç olayında toplam 73 yakalandı. Yapılan operasyonlarda ayrıca 73 adet can yeleği ele geçirildi.

Yakalanan mültecilerin tamamı işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Ele geçirilen 73 adet can yeleği ise Yediemin Otoparkına bırakıldı.

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