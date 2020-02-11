Çanakkale'de 73 mülteci yakalandı

8-10 Şubat tarihleri arasında Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen 7 düzensiz göç olayında toplam 73 yabancı uyruklu mülteci yakalandı. Yapılan operasyonlarda ayrıca 73 adet can yeleği ele geçirildi.
Yakalanan mültecilerin tamamı işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Ele geçirilen 73 adet can yeleği ise Yediemin Otoparkına bırakıldı.
Yakalanan mültecilerin tamamı işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Ele geçirilen 73 adet can yeleği ise Yediemin Otoparkına bırakıldı.
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