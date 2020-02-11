Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülerek aranan bir tırda 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucunun Türkiye tarihinde kara gümrük kapılarında bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu olduğu belirlendi.
BAKAN PEKCAN DUYURDU
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kapıkule'de bir operasyonda 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirilerek yeni rekora imza atıldı." dedi.
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