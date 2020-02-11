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  • 11.02.2020 10:16
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 10:27

: Kapıkule'de 2 ton ele geçirildi

haberi... , " ekiplerimizce Kapıkule'de bir operasyonda 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirilerek yeni rekora imza atıldı." dedi.

Kapıkule'de 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülerek aranan bir tırda 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi. Yakalanan nun Türkiye tarihinde kara gümrük kapılarında bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu olduğu belirlendi.

BAKAN PEKCAN DUYURDU
, "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kapıkule'de bir operasyonda 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirilerek yeni rekora imza atıldı." dedi.

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