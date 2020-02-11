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  • 11.02.2020 10:33
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 10:46

'da karbonmonoksit faciası! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

'ın Bozhöyük köyünde yaşayan ve gece sobayı yakarak uyuyan (58), eşi (57) ile 'dan misafirliğe gelen kızları (32), bir daha uyanamadı.

Facia! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Sabah saatlerinde Karataş çiftinin evden dışarıya çıkmamaları üzerine şüphelenen komşuları, girdikleri evde Karataş ailesini baygın halde buldu.

Kızın halen yaşadığını fark eden komşular, 'ı özel bir araç ile yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, ve karısı 'ın vefat ettiğini belirledi.



Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Zeynep Doğan'ın cenazesi de otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme sürerken karı kocanın cenazeleri ise incelemenin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak amacıyla hastane morguna götürüleceği öğrenildi.


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