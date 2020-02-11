, kadına şiddete tepkisiz kalmadı. Mağduru kurtarmaya çalıştı. Saldırganla arasında çıkan arbedede eline kana buladı, tutuklandı. Türkiye ayağa kalktı. Olay geçtiğimiz günlerde Konya'da yaşandı.(20) parkta'ın (32) sevgilisi'yı (35) dövdüğünü gördü. Yardım etmek istedi. Duran tarafından darp edildi. Genç adam, taşıdığı çakıyı çıkarıp kendisini savundu. Çakının kalbine isabet ettiği Duran kurtarılamadı. Şeker tutuklandı.



Genç adama sosyal medyada destek yağdı. Vatandaşlar, Şeker'in serbest kalmasını istedi. TAKVİM Dırla'nın ifadesine ulaştı. Genç kadın, "Özgür bana bağırarak küfürler ediyordu. Kamelyanın dışından korkuluğa vurmaya başladı ben de bu esnada sesli olarak ağlamaya başladım. Kadir yanımıza geldi. Özgür'e 'kadını neden rahatsız ediyorsun' dedi.

Özgür 'sana ne lan o benim karım' dedi. Bunun üzerine o dadedi. Özgür tekrar 'evet nikahlı karım' dedi ve parmağındaki yüzüğü gösterdi.Aralarında boğuşma oldu. Kadir'in elinde bıçak vardı. Özgür sırt üstü düştü, Kadir ise hatırladığım kadarı ile yan tarafına yere düştü. Özgür'ün bayıldığını sandım yanına gittim, kan görünce bıçaklandığını anladım. Kadir'i ben daha önceden hiç görmedim."dedi. Kadir hukukçuları ikiye böldü.Olayı değerlendiren bir ağır ceza mahkemesi hakimi, nefsi müdafaada "ölçü"nün önemli olduğunu belirterek, basına yansıyan bilgilere göre Kadir Şeker 'in müdahalesinin doğru bir adım olduğunu ancak ölçüyü kaçırdığını belirtti.Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Avukat Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu "Kesinlikle nefsi müdafaaya girer. Madde çok açık. Her kim kendisine yönelen veya başkasına yönelmiş tehlikeyi, haksız bir saldırıyı bertaraf etmeye yönelik suç işlerse ceza verilmez. Kastın aşırıya kaçması durumunda bile cezasızlık olarak düzenlemiştir" dedi.Konya Baro Başkanı Avukat Mustafa Aladağ ise olayı şöyle değerlendirdi: "Mağdur bir kadına yardım amacıyla oraya giden ama eylem suretiyle de belki hayallerinden mahrum kalan bir evladımız var. Kadir korku ve panik haliyle bu suçu işlediyse ceza almayabilir."