Konya'da Kadir Şeker, kadına şiddete tepkisiz kalmadı. Mağduru kurtarmaya çalıştı. Saldırganla arasında çıkan arbedede eline kana buladı, tutuklandı. Türkiye ayağa kalktı. Olay geçtiğimiz günlerde Konya'da yaşandı. Kadir Şeker (20) parkta Özgür Duran'ın (32) sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğünü gördü. Yardım etmek istedi. Duran tarafından darp edildi. Genç adam, taşıdığı çakıyı çıkarıp kendisini savundu. Çakının kalbine isabet ettiği Duran kurtarılamadı. Şeker tutuklandı.
Özgür Duran
NİKAHLI KARIN MI
Özgür 'sana ne lan o benim karım' dedi. Bunun üzerine o da 'nikahlı karın mı' dedi. Özgür tekrar 'evet nikahlı karım' dedi ve parmağındaki yüzüğü gösterdi. Arbede olmasın diye 'ablam benim eşim, sen git' dedim. Aralarında boğuşma oldu. Kadir'in elinde bıçak vardı. Özgür sırt üstü düştü, Kadir ise hatırladığım kadarı ile yan tarafına yere düştü. Özgür'ün bayıldığını sandım yanına gittim, kan görünce bıçaklandığını anladım. Kadir'i ben daha önceden hiç görmedim. Benim ağladığımı görüp, yardıma geldi"dedi. Kadir hukukçuları ikiye böldü.
ÖLÇÜ ÖNEMLİ
Olayı değerlendiren bir ağır ceza mahkemesi hakimi, nefsi müdafaada "ölçü"nün önemli olduğunu belirterek, basına yansıyan bilgilere göre Kadir Şeker'in müdahalesinin doğru bir adım olduğunu ancak ölçüyü kaçırdığını belirtti.
NEFSİ MÜDAFAA
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Avukat Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu "Kesinlikle nefsi müdafaaya girer. Madde çok açık. Her kim kendisine yönelen veya başkasına yönelmiş tehlikeyi, haksız bir saldırıyı bertaraf etmeye yönelik suç işlerse ceza verilmez. Kastın aşırıya kaçması durumunda bile cezasızlık olarak düzenlemiştir" dedi.
CEZA VERİLMEYEBİLİR
Konya Baro Başkanı Avukat Mustafa Aladağ ise olayı şöyle değerlendirdi: "Mağdur bir kadına yardım amacıyla oraya giden ama eylem suretiyle de belki hayallerinden mahrum kalan bir evladımız var. Kadir korku ve panik haliyle bu suçu işlediyse ceza almayabilir."
Kadir Şeker'in ağabeyi Hidayet Fatih Şeker, Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'u hatırlatarak, "Kadir parktaki kadının ağlama sesini duyduğunda belki Emine Bulut olayı gibi bir olay yaşanabileceğini düşündü. Kadının ağlama sesine tepkisiz kalmadı. Kadını kurtarmak istemiş. Bütün niyeti bu" dedi.
KARINCAYI İNCİTMEZ
Kadir Şeker ile birlikte aynı lisede eğitim gören arkadaşları genç adamı şu sözlerle anlattı...
İbrahim Hasan Kuru (20): Kadir çevresine duyarlı bir insandı. Kadına şiddet olayları ve kadın cinayetlerine tepki gösterirdi. Karıncayı bile incitmeyecek bir insan.
Durmuş Candan (20): Kadir'in tek hayali beyaz önlüğü giymekti. Aramızda en sakin olanı oydu. Haksızlığa karşı susmazdı. Kadının ağlamasına karşı da kayıtsız kalamamış.
Recai Ziyanak (20): Kadir birinin canına kıyacak bir insan değil. 6 yıldır onu tanıyorum. Biz ona kefiliz. Sahipsiz köpek için para toplayıp barınak yaptırdı. Tutuksuz yargılansın, hayallerine kavuşmasını istiyoruz.
Genç adama sosyal medyada destek yağdı. Vatandaşlar, Şeker'in serbest kalmasını istedi. TAKVİM Dırla'nın ifadesine ulaştı. Genç kadın, "Özgür bana bağırarak küfürler ediyordu. Kamelyanın dışından korkuluğa vurmaya başladı ben de bu esnada sesli olarak ağlamaya başladım. Kadir yanımıza geldi. Özgür'e 'kadını neden rahatsız ediyorsun' dedi.
Özgür Duran
NİKAHLI KARIN MI
Özgür 'sana ne lan o benim karım' dedi. Bunun üzerine o da 'nikahlı karın mı' dedi. Özgür tekrar 'evet nikahlı karım' dedi ve parmağındaki yüzüğü gösterdi. Arbede olmasın diye 'ablam benim eşim, sen git' dedim. Aralarında boğuşma oldu. Kadir'in elinde bıçak vardı. Özgür sırt üstü düştü, Kadir ise hatırladığım kadarı ile yan tarafına yere düştü. Özgür'ün bayıldığını sandım yanına gittim, kan görünce bıçaklandığını anladım. Kadir'i ben daha önceden hiç görmedim. Benim ağladığımı görüp, yardıma geldi"dedi. Kadir hukukçuları ikiye böldü.
ÖLÇÜ ÖNEMLİ
Olayı değerlendiren bir ağır ceza mahkemesi hakimi, nefsi müdafaada "ölçü"nün önemli olduğunu belirterek, basına yansıyan bilgilere göre Kadir Şeker'in müdahalesinin doğru bir adım olduğunu ancak ölçüyü kaçırdığını belirtti.
NEFSİ MÜDAFAA
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Avukat Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu "Kesinlikle nefsi müdafaaya girer. Madde çok açık. Her kim kendisine yönelen veya başkasına yönelmiş tehlikeyi, haksız bir saldırıyı bertaraf etmeye yönelik suç işlerse ceza verilmez. Kastın aşırıya kaçması durumunda bile cezasızlık olarak düzenlemiştir" dedi.
CEZA VERİLMEYEBİLİR
Konya Baro Başkanı Avukat Mustafa Aladağ ise olayı şöyle değerlendirdi: "Mağdur bir kadına yardım amacıyla oraya giden ama eylem suretiyle de belki hayallerinden mahrum kalan bir evladımız var. Kadir korku ve panik haliyle bu suçu işlediyse ceza almayabilir."
EMİNE BULUT OLMASIN DİYE!
Kadir Şeker'in ağabeyi Hidayet Fatih Şeker, Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'u hatırlatarak, "Kadir parktaki kadının ağlama sesini duyduğunda belki Emine Bulut olayı gibi bir olay yaşanabileceğini düşündü. Kadının ağlama sesine tepkisiz kalmadı. Kadını kurtarmak istemiş. Bütün niyeti bu" dedi.
KARINCAYI İNCİTMEZ
Kadir Şeker ile birlikte aynı lisede eğitim gören arkadaşları genç adamı şu sözlerle anlattı...
İbrahim Hasan Kuru (20): Kadir çevresine duyarlı bir insandı. Kadına şiddet olayları ve kadın cinayetlerine tepki gösterirdi. Karıncayı bile incitmeyecek bir insan.
Durmuş Candan (20): Kadir'in tek hayali beyaz önlüğü giymekti. Aramızda en sakin olanı oydu. Haksızlığa karşı susmazdı. Kadının ağlamasına karşı da kayıtsız kalamamış.
Recai Ziyanak (20): Kadir birinin canına kıyacak bir insan değil. 6 yıldır onu tanıyorum. Biz ona kefiliz. Sahipsiz köpek için para toplayıp barınak yaptırdı. Tutuksuz yargılansın, hayallerine kavuşmasını istiyoruz.
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