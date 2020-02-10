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  • 11.02.2020 06:51
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 06:53

Alkollü kişi üzerine benzin döküp kendini yaktı

Manisa'da alkol alan bir kişi evde bulunan benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi. O sırada evde bulunan şahsın anne ve babası su dökerek söndürmeye çalıştı.

Alkollü kişi üzerine benzin döküp kendini yaktı

Manisa'nın Demirci ilçesinde alkol aldığı iddia edilen bir kişi kendini yaktı.

Alınan bilgiye göre İçhisar Mahallesinde ikamet eden Mehmet Simavlı gece eve alkollü geldi.

Evde bulunan odun motorundan benzin alarak üzerine döken Mehmet Simavlı daha sonra kendini yaktı. O sırada evde bulunan annesi Şefika ve babası Sefer Simavlı su dökerek tutuşan kişiyi söndürmeye çalıştı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Simavlı, burada yapılan ilk muayenesinde vücudun yüzde 50'sinde yanık olduğu ve ikinci dereceden yanık teşhisi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi.

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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