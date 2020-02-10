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  • Son Güncelleme: 10.02.2020 16:24

'da şiddet gören kadını kurtarayım derken katil olmuştu! 'in ağabeyi konuştu

’da parkta sevgilisinden şiddet gören Ayşe D.’yi kurtarmak için araya girdiği sırada çıkan arbedede ’ı bıçaklayan ’in ağabeyi konuştu. Ağabey , "Kadir parktaki kadının ağlama sesini duyduğunda belki olayı gibi bir olay yaşanabileceğini düşündü. Kadir bunun tekrar yaşanacağını düşündü ve o duyguyla reaksiyon verdi ve kadının ağlama sesine tepkisiz kalmadı" ifadelerini kullandı.

Konya'da parkta Ayşe D.'ye şiddet uygulayan Özgür Duran'ı çıkan arbedede bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker'in ağabeyi Hidayet Fatih Şeker, Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'u hatırlatarak, "Kadir parktaki kadının ağlama sesini duyduğunda belki Emine Bulut olayı gibi bir olay yaşanabileceğini düşündü. Kadir bunun tekrar yaşanacağını düşündü ve o duyguyla reaksiyon verdi ve kadının ağlama sesine tepkisiz kalmadı" dedi.

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