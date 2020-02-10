Konya'da parkta Ayşe D.'ye şiddet uygulayan Özgür Duran'ı çıkan arbedede bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker'in ağabeyi Hidayet Fatih Şeker, Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'u hatırlatarak, "Kadir parktaki kadının ağlama sesini duyduğunda belki Emine Bulut olayı gibi bir olay yaşanabileceğini düşündü. Kadir bunun tekrar yaşanacağını düşündü ve o duyguyla reaksiyon verdi ve kadının ağlama sesine tepkisiz kalmadı" dedi.
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