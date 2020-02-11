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Elde var hayat

Antalya'da Mehmet Fatih Taşıran karısı Gizem'le yola çıktı. Aracıyla kaza yaptı. Eşi yaralandı ama o kurtarılamadı. Çiftin 8 ay önce evlendiği anlaşıldı...

Elde var hayat
Antalya'da Mehmet Fatih Taşıran karısı Gizem'le yola çıktı. Aracıyla kaza yaptı. Eşi yaralandı ama o kurtarılamadı. Çiftin 8 ay önce evlendiği anlaşıldı..

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