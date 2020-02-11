Elde var hayat

Antalya'da Mehmet Fatih Taşıran karısı Gizem'le yola çıktı. Aracıyla kaza yaptı. Eşi yaralandı ama o kurtarılamadı. Çiftin 8 ay önce evlendiği anlaşıldı... Antalya'da Mehmet Fatih Taşıran karısı Gizem'le yola çıktı. Aracıyla kaza yaptı. Eşi yaralandı ama o kurtarılamadı. Çiftin 8 ay önce evlendiği anlaşıldı..
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.