Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 10.02.2020 21:42
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 21:42

Son dakika: Meteorolojiden çığ tehlikesi uyarısı

Meteorolojiden son dakika yla ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteorolojiden çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Isparta, Adana, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Meteorolojiden çığ tehlikesi uyarısı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri