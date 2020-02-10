Bolu'da yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Salı Valilik ve MEB Bolu için kar tatili açıklaması var mı? Bolu'da yarın okullar tatil mi sorusu o ilde yaşayan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Şubat ayının ilk günlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Bolu'da yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Salı Valilik ve MEB Bolu için kar tatili açıklaması geldi mi?

Bolu'da yarın okullar tatil mi? Şubat ayının ilk günlerinden itibaren ülkemizin genelinde soğuk hava dalgası ve kar yağışları etkisini yoğun bir şekilde gösteriyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, 11 Şubat Salı MEB Bolu için kar tatili açıklaması yapıldı mı? İşte detaylar BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Bolu'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde kar yağışı, il genelinde aşırı buzlanmaya bağlı ulaşımda aksaklıkların meydana gelebileceği belirtildi. Açıklamada, öğrencilerin güvenliği ve sağlığı göz önünde bulundurularak 11 Şubat Salı okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi. Öte yandan engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı vurgulandı. HABERİN DEVAMI

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