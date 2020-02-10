Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Salı Valilik ve MEB Kayseri için kar tatili açıklaması var mı? Kayseri'de yarın okullar tatil mi sorusu o ilde yaşayan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Şubat ayının ilk günlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Salı Valilik ve MEB Kayseri için kar tatili açıklaması geldi mi?

Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Şubat ayının ilk günlerinden itibaren ülkemizin genelinde soğuk hava dalgası ve kar yağışları etkisini yoğun bir şekilde gösteriyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, 11 Şubat Salı MEB Kayseri için kar tatili açıklaması yapıldı mı? İşte detaylar KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kayseri'nin bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Kayseri'nin Akkışla, Yeşilhisar, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Salı günü okulların tatil edildiği bildirildi. HABERİN DEVAMI

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