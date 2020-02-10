Konyalı Kadir Şeker, Ayşe D'yi işkenceden kurtardı. Ancak bu sırada elini kana buladı. Dayakçı sevgilinin ölümüne yol açtı. Tutuklandı. Sosyal medyadan destek yağdı.
VİCDAN MAHKEMESİ
Kadir Şeker, sevgilisini döven Özgür Duran'ı bıçakladı. Tutuklandı. Türk halkı, üniversiteye hazırlanırken katil olan gence sahip çıktı. Vicdanının sesini dinleyen milyonlarca insan, "Kadir serbest kalsın" diye haykırdı.
Konya'da yaşayan Kadir Şeker (20), pırıl pırıl bir gençti. Fen lisesini bitiren ve üniversiteye hazırlanan gencin hedefi, tıp fakültesine girmekti. 5 Şubat günü kütüphaneden çıkıp evine giderken Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe D.'ye şiddet uyguladığını fark etti. Genç kadını kurtarmak istedi. İkili arasında çıkan arbedede yanında taşıdığı çakısı Duran'ın kalbine isabet etti. Duran, hayatını kaybetti. Kadir ise cezaevine gönderildi. Twitter kullanıcıları 'kadiricinadalet' ve 'kadirsucsuzdur' başlığı açıp gencin tahliye edilmesini istedi. Milyonlar, bu çağrıya destek verdi.
BOĞAZIMI SIKTI
Serbest kalması için kampanya başlatılan Kadir Şeker'in ilk ifadesi de ortaya çıktı. Genç, yaşadığı olayı şöyle anlattı: "Bana küfür etti. Boğazıma yapıştı. Cebimdeki bıçağa elim gitti. Bıçağı sağ elimle açtım. Yere sırt üstü düştüm, adam da yanıma düştü. Elimde ve bıçakta kan gördüm." Ayşe D. ise ifadesinde "Kadir hayatımı kurtardı" dedi.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Duran'ın kasten yaralama, hırsızlık, yağma ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 19 kaydı olduğu ortaya çıktı.
Twitter;
Kadir ortaokuldan öğrencim. Onun ne kadar güzel bir çocuk olduğuna bizler şahidiz. Onun hayallerine, geleceğine duyarsız kalmayalım.
Bugün belki de Ayşe D. cinayetini konuşmuyorsak Kadir sayesindedir.
Kadir katil değildir. 3. kişi lehine meşru müdafaa da bulunmak suretiyle genç bir kadını 19 ayrı suçtan sabıkası bulunan bir psikopattan kurtaran kahramandır.
Dün bir baba, kızını öldürdü... Bu delikanlı ise tanımadığı bir kadını kurtarmaya çalışmış.
Toplumun vicdanı olmuş gencecik bir insanın hayatını söndürmeyin.
Kadir, kadına şiddete engel olmak için müdahale etti. Kendi canını başkası için ortaya koydu.
Üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker'e en büyük destek arkadaşlarından geldi. Sosyal medyadan yetkililere çağrıda bulunan gençler, Kadir'in serbest kalmasını istedi: "Her zaman birlikte olacağız. Yanında olacağız Kadir... Sen susmadın, biz de susmayacağız."
VİCDAN MAHKEMESİ
Kadir Şeker, sevgilisini döven Özgür Duran'ı bıçakladı. Tutuklandı. Türk halkı, üniversiteye hazırlanırken katil olan gence sahip çıktı. Vicdanının sesini dinleyen milyonlarca insan, "Kadir serbest kalsın" diye haykırdı.
Konya'da yaşayan Kadir Şeker (20), pırıl pırıl bir gençti. Fen lisesini bitiren ve üniversiteye hazırlanan gencin hedefi, tıp fakültesine girmekti. 5 Şubat günü kütüphaneden çıkıp evine giderken Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe D.'ye şiddet uyguladığını fark etti. Genç kadını kurtarmak istedi. İkili arasında çıkan arbedede yanında taşıdığı çakısı Duran'ın kalbine isabet etti. Duran, hayatını kaybetti. Kadir ise cezaevine gönderildi. Twitter kullanıcıları 'kadiricinadalet' ve 'kadirsucsuzdur' başlığı açıp gencin tahliye edilmesini istedi. Milyonlar, bu çağrıya destek verdi.
BOĞAZIMI SIKTI
Serbest kalması için kampanya başlatılan Kadir Şeker'in ilk ifadesi de ortaya çıktı. Genç, yaşadığı olayı şöyle anlattı: "Bana küfür etti. Boğazıma yapıştı. Cebimdeki bıçağa elim gitti. Bıçağı sağ elimle açtım. Yere sırt üstü düştüm, adam da yanıma düştü. Elimde ve bıçakta kan gördüm." Ayşe D. ise ifadesinde "Kadir hayatımı kurtardı" dedi.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Duran'ın kasten yaralama, hırsızlık, yağma ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 19 kaydı olduğu ortaya çıktı.
Twitter;
Kadir ortaokuldan öğrencim. Onun ne kadar güzel bir çocuk olduğuna bizler şahidiz. Onun hayallerine, geleceğine duyarsız kalmayalım.
Bugün belki de Ayşe D. cinayetini konuşmuyorsak Kadir sayesindedir.
Kadir katil değildir. 3. kişi lehine meşru müdafaa da bulunmak suretiyle genç bir kadını 19 ayrı suçtan sabıkası bulunan bir psikopattan kurtaran kahramandır.
Dün bir baba, kızını öldürdü... Bu delikanlı ise tanımadığı bir kadını kurtarmaya çalışmış.
Toplumun vicdanı olmuş gencecik bir insanın hayatını söndürmeyin.
Kadir, kadına şiddete engel olmak için müdahale etti. Kendi canını başkası için ortaya koydu.
Üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker'e en büyük destek arkadaşlarından geldi. Sosyal medyadan yetkililere çağrıda bulunan gençler, Kadir'in serbest kalmasını istedi: "Her zaman birlikte olacağız. Yanında olacağız Kadir... Sen susmadın, biz de susmayacağız."
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