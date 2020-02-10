Bitlis'te yarın okullar tatil mi? Bitlis genelinde birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 400 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik tarafından eğitime ara verilmesi yönünde merak edilen sorulara yanıt geldi. Bitlis'te yarın parçalı bulutlu, çarşamba ve perşembe günleri kar yağışlı hava hakim olacak. Peki, Bitlis'te yarın okullar tatil mi? Bitlis'te kar tatili var mı? İşte cevaplar...

BİTLİS'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar nedeniyle il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda 11 Şubat Salı günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan Tatvan-Ahlat kara yolunda yoğun tipi olduğu, bu güzergahı kullanmak isteyen sürücülerin beklemede kalmaları veya hava şartlarını göz önünde bulundurarak yola çıkmaları gerektiği kaydedilen açıklamada, Tatvan-Van kara yolunun açık olduğu sürücülerin bu istikameti kullanabileceği bildirildi.

BİTLİS HAVA DURUMU