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  • 10.02.2020 19:05
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 19:05

Yarın mi? Hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi? 11 Şubat Salı kar tatili var mı? ve Valilik açıklaması

Yarın hangi illerde kar tatili var? Kar yağışlarının olduğu illerde yaşayan milyonlarca öğrenci yarın okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Çorum, Amasya ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 11 Şubat Salı kar tatili var mı? ve Valilik açıklaması ve detaylar takvim.com.tr'de

Yarın hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili geldi

Yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Salı kar tatili var mı? Soruları Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci tarafından soruluyor. Trabzon ve Rize'de okullar 2 gün, Van'da bir gün tatil edildi. Şubat ayının ilk günlerinden itibaren pek çok ilimizde yoğun kar yağışı görülüyor. Türkiye genelinde kar yağışlarının yoğun bir şekilde görülmesiyle birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda arama motorlarında "Yarın hangi illerde kar tatili var?" sorusuyla ilgili araştırmalarda artış yaşanıyor. İşte 11 Şubat Salı MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi

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