Yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Salı kar tatili var mı? Soruları Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci tarafından soruluyor. Trabzon ve Rize'de okullar 2 gün, Van'da bir gün tatil edildi. Şubat ayının ilk günlerinden itibaren pek çok ilimizde yoğun kar yağışı görülüyor. Türkiye genelinde kar yağışlarının yoğun bir şekilde görülmesiyle birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda arama motorlarında "Yarın hangi illerde kar tatili var?" sorusuyla ilgili araştırmalarda artış yaşanıyor. İşte 11 Şubat Salı MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi

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