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  • 09.02.2020 13:06
  • Son Güncelleme: 09.02.2020 13:18

Son dakika: 'de özel bir hastanede !

Son dakika haberleri... 'in Konak ilçesindeki bir özel hastanenin çatı katında bugün saat 12.00 sıralarında çıktı. Hastalar ve bebekler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

İzmir'in Konak ilçesinde, özel hastanenin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hastane, tahliye edilirken, itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı.

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