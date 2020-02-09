İzmir'in Konak ilçesinde, özel hastanenin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hastane, tahliye edilirken, itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı.
İzmir'in Konak ilçesinde, özel hastanenin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hastane, tahliye edilirken, itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı.
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