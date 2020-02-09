375 Sayılı KHK ile sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin çocuk yardımı, evlenme yardımı, fazla çalışma ücreti, izinler ve diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde neler esas alınacak? Taşerondan kadroya geçen çalışana 52 günlük ikramiye ücreti verilecek. 450 bin taşeron işçisinin ikramiyesi asgari ücretten hesaplanırsa yaklaşık 1 milyar liralık ikramiye ücreti veriliyor. Kamuya geçişi sağlanan taşeron çalışanların hafta ve genel tatillerdeki çalışma ve ücretleri de yayınlanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre bayramda yevmiye var.

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