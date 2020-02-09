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  • 10.02.2020 09:43
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 09:43

mı var mı? devlette çalışan taşeron işçilerin bilmedikleri ları nedir?

Kadroya geçirilen lerin toplu sözleşme ve diğer ları nasıl olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçilerin mali ve sosyal hakların hangi esaslara göre belirleneceğini yayımladı. Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesinin altıncı fıkrasında; geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin, anılan madde kapsamında yer alan idarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacağı düzenlemiştir.

Taşeron işçilerin bilmedikleri mali ve sosyal hakları nedir?

375 Sayılı KHK ile sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin çocuk yardımı, evlenme yardımı, fazla çalışma ücreti, izinler ve diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde neler esas alınacak? Taşerondan kadroya geçen çalışana 52 günlük ikramiye ücreti verilecek. 450 bin taşeron işçisinin ikramiyesi asgari ücretten hesaplanırsa yaklaşık 1 milyar liralık ikramiye ücreti veriliyor. Kamuya geçişi sağlanan taşeron çalışanların hafta ve genel tatillerdeki çalışma ve ücretleri de yayınlanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre bayramda yevmiye var.

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