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  • 09.02.2020 09:49
  • Son Güncelleme: 09.02.2020 09:49

'da trafik sı: 1 ölü

'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, elektrik direğine çarptı. da 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırak tedaviye alındı. Yavşalak’ın cenazesi Hassa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Hatay'da feci kaza!

'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, elektrik direğine çarptı. da 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hassa ilçesi Derviş Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Osman Yavşalak yönetimindeki 31 H 1114 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri sürücü Yavşalak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada araçta bulunan Celal Çömez, Mahmut Aşık ve Haydar Gök de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırak tedaviye alındı. Yavşalak'ın cenazesi Hassa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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