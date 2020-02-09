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  • 09.02.2020 09:03
  • Son Güncelleme: 09.02.2020 09:05

'da korkunç olay! Van Valiliği açıklama yaptı

'da Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmek istediği belirtilen 13 göçmenin donarak öldüğü yönünde gelen ihbar üzerine Valilik harekete geçti. Olumsuz hava şartları nedeniyle ekipler henüz bölgeye ulaşamazken, Valilikten yapılan açıklamada "Hava şartlarının normale dönmesi ile birlikte konu araştırılacaktır." denildi.

Van'da korkunç olay! Van Valiliği açıklama yaptı

'ın Çaldıran ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirtilen 13 kaçak göçmenin donarak öldüğü ihbarı yapıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle ekipler, henüz bölgeye ulaşamadı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirtilen 13 kaçak göçmenin donarak öldüğü ihbarının geldiği belirtildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle bölgeye ulaşılamadığı belirtilen açıklamada, "Akşam saatlerinde Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığımıza yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmenin donarak yaşamını yitirdiği ihbarı yapılmıştır. İhbar üzerine adli, askeri makamlar ve AFAD'a konu ile ilgili olarak bilgi verilmiştir. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşım sağlanamamaktadır. Hava şartlarının normale dönmesi ile birlikte konu araştırılacaktır. Ayrıca İranlı yetkililere konu iletilip bilgi almaya çalışılmaktadır" denildi.

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