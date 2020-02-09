Eşi, kızını öldüren anne: 'Canım' dediğim canımı aldı

Ankara'da Harun Yıldız, "Erkek arkadaşın var" diyerek kızı Şeyma'yı (17) katletti. Eşi Emine Yıldız, "Canım dediğim canımı aldı" diye feryat etti.
Genç kızın okul arkadaşları ise şoka girdi: Şeyma'nın hiç sevgilisi olmadı. Hepsi yalan...
Liseli Şeyma'yı iki kurşunla öldüren Harun Yıldız'ın panik hastası olduğu öğrenildi.
SEVGİLİSİ YOKTU!
17 yaşındaki genç kız, baba tarafından hayattan koparıldı. Korkunç olay önceki gün Ankara'da yaşandı. Harun Yıldız, erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızı Şeyma Yıldız ile tartıştı. Genç kızı öldürüp yol kenarına attı. Polise teslim olan cani tutuklandı. Yıldız ise gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın arkadaşları ise babanın "erkek arkadaş" iddiasının gerçek olmadığını iddia etti. Alper Ermek, "Şeyma'nın şu ana kadar hiç sevgilisi olmadı. Biz en yakın arkadaşları olarak bunu çok iyi biliyoruz. Öyle bir şey olsaydı muhakkak bilirdik. Polislerin gerçek sebebi araştırmasını istiyoruz" dedi. Öte yandan Adli Tıp'ta yapılan ilk incelemede Şeyma'ya iki kurşun isabet ettiği birisinin göğüs boşluğuna diğerinin ise sırt bölgesinden girişi olduğu belirlendi.
İLAÇLARINI ALMIYORDU
Kızını kara toprağa veren Anne Emine Yıldız, "Benim 'canım' dediğim, canımı aldı. Benim kocam hastaydı. Son zamanlarda ilaçlarını almıyordu. Kızına 'çiçeğim, prensesim, bir tanem' derdi. Kendi yapmadı, hastalığı yaptırdı" dedi.
Genç kızın cenazesine katılan arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.
Genç kızın okul arkadaşları ise şoka girdi: Şeyma'nın hiç sevgilisi olmadı. Hepsi yalan...
Liseli Şeyma'yı iki kurşunla öldüren Harun Yıldız'ın panik hastası olduğu öğrenildi.
SEVGİLİSİ YOKTU!
17 yaşındaki genç kız, baba tarafından hayattan koparıldı. Korkunç olay önceki gün Ankara'da yaşandı. Harun Yıldız, erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızı Şeyma Yıldız ile tartıştı. Genç kızı öldürüp yol kenarına attı. Polise teslim olan cani tutuklandı. Yıldız ise gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın arkadaşları ise babanın "erkek arkadaş" iddiasının gerçek olmadığını iddia etti. Alper Ermek, "Şeyma'nın şu ana kadar hiç sevgilisi olmadı. Biz en yakın arkadaşları olarak bunu çok iyi biliyoruz. Öyle bir şey olsaydı muhakkak bilirdik. Polislerin gerçek sebebi araştırmasını istiyoruz" dedi. Öte yandan Adli Tıp'ta yapılan ilk incelemede Şeyma'ya iki kurşun isabet ettiği birisinin göğüs boşluğuna diğerinin ise sırt bölgesinden girişi olduğu belirlendi.
İLAÇLARINI ALMIYORDU
Kızını kara toprağa veren Anne Emine Yıldız, "Benim 'canım' dediğim, canımı aldı. Benim kocam hastaydı. Son zamanlarda ilaçlarını almıyordu. Kızına 'çiçeğim, prensesim, bir tanem' derdi. Kendi yapmadı, hastalığı yaptırdı" dedi.
Genç kızın cenazesine katılan arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.
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