Yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi kar tatili var mı? Soruları Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci tarafından soruluyor. Trabzon ve Rize'de okullar 2 gün, Van'da bir gün tatil edildi Trabzon ve Rize'de etkili olan kar yağışı sonrasında okullar il genelinde 2 gün, Van'da ise bir gün tatil edildi. Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

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