Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 09.02.2020 16:01
  • Son Güncelleme: 09.02.2020 16:01

Pazartesi var mı? Yarın mi? Hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi? ve Valilik açıklaması

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir almış durumda. Kar yağışı nedeniyle kar tatili haberleri ise ardı ardına geliyor. Bu bağlamda ve 'de etkili olan kar yağışı sonrasında okullar il genelinde 2 gün, ve Van'da ise bir gün tatil edildi. Karabük ve Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Birçok karayolu ve köy ulaşıma kapanırken Meteoroloji'den yeni uyarılar geldi. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzincan, Erzurum, Tunceli, Iğdır, Kars ve Ağrı’da kar ve tipi nedeniyle bin 916 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Peki Pazartesi kar tatili var mı? Hangi illerde edildi? ve Valilik açıklaması detayları takvim.com.tr'de

Yarın hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili geldi

Yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi kar tatili var mı? Soruları Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci tarafından soruluyor. Trabzon ve Rize'de okullar 2 gün, Van'da bir gün tatil edildi Trabzon ve Rize'de etkili olan kar yağışı sonrasında okullar il genelinde 2 gün, Van'da ise bir gün tatil edildi. Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri10 Şubat Pazartesi son dakika kar tatili var mı? Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi? MEB ve Valilik açıklaması
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri