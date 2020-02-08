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çalışanı, belediyeden yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip kayıplara karıştı! Olay, 'da yaşandı. Muhasebe servisinde çalışan , iki gün boyunca işe gitmedi. Telefonları da açmayan Elgin'in yapılan inceleme sonucu belediyenin 22 milyon lirasını zimmetine geçirdiği belirlendi. Şikayet üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Savcılığın da olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Zimmet hesabı
Muhasebe çalışanı, belediyeden yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip kayıplara karıştı! Olay, 'da yaşandı. servisinde çalışan Reşat Elgin, iki gün boyunca işe gitmedi. Telefonları da açmayan Elgin'in yapılan inceleme sonucu belediyenin 22 milyon lirasını zimmetine geçirdiği belirlendi. Şikayet üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Savcılığın da olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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