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  • 07.02.2020 23:18
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 23:18

Son dakika: 'nda korkutan !

Son dakika haberine göre, Tuzla'daki Piyade Okul Komutanlığı'nda bulunan bir binada çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında patlamalar olduğu belirtiliyor

Tuzla Piyade Okulu'nda korkutan yangın!

Son dakika haberine göre, Tuzla'daki Piyade Okul Komutanlığı'nda bulunan bir binada çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında patlamalar olduğu belirtiliyor

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