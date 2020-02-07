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  • 08.02.2020 07:05
  • Son Güncelleme: 08.02.2020 07:05

’da iki aile arasında : 11 yaralı

'da iki aile arasında meydana gelen da 11 kişi yaralandı. Polis kavgaya karışan 10 kişi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İki aile arasında silahlı kavga: 11 yaralı

Olay, merkez Ersevenler Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, daha önceden de aralarında kavga olayı yaşanan iki aile fertleri yeniden karşı karşıya geldi. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada taş, sopa ve tüfek kullanıldı. Yaralanan 11 kişi polis nezaretinde kentteki hastanelere kaldırıldı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis mahallede geniş güvenlik tedbiri alırken kavgaya karışan 10 kişi gözaltına alındı. Olayda kullanılan av tüfeği, tabanca, 'sallama' diye tabir edilen döner bıçakları ve sopalar ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

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