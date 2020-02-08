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  • 08.02.2020 14:02
  • Son Güncelleme: 08.02.2020 14:02

'da yük gemisi karaya oturdu

’nın Çınarcık açıklarında, etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ‘’ isimli yük gemisi, karaya oturdu. Gemiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Yalova'da yük gemisi karaya oturdu

- arasında motor arızası yapan tankeri, sebebiyle Çınarcık sahilinde karaya oturdu.



Marmara denizinde karaya oturan petrol tankeri yürekleri ağza getirdi. İstanbul ve Yalova arasında bekleme yapan isimli petrol tankeri, motor arızası sebebiyle sürüklenmeye başladı. Şiddetli rüzgarın tesiriyle kontrolden çıkan gemi, Çınarcık sahilinde karaya oturdu.

Kısa sürede geminin yanına gelen 3 adet römorkör, gemiyi açıklara çekmek için büyük çaba sarf ediyor. Geminin içerisindeki mürettebat da ekiplere yardımcı olmaya çalışırken, tankerin boş olması herkese rahat nefes aldırdı.



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