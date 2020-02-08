Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Epçe köyü yakınlarında içerisinde 43 yolcunun olduğu öğrenilen 01 FBY 98 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi olay yerine sevk edilirken, ilk bilgilere göre çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

99 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle özellikle Bünyan, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, bölgesi olmak üzere yaklaşık 99 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının etkili olduğu saatten itibaren Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve karayolları ekipleri, yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.