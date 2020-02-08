Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekiplerince yapılan uygulamalar sonucunda, Yıldırım ve Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren 3 farklı umuma açık iş yerine yapılan 4 şok baskında iş yerinde bulunan ve bir kısmının il dışından geldiği tespit edilen şahıslardan birçoğunun çıkar amaçlı kumar oynadığı tespit edildi. Aramalarda ise, 2 adet tombala makinası, 2 adet karton tombala levhası, 180 tombala topu, 264 adet tombala kartı, 522 adet farklı çeşitlerde oyun kartına el konuldu.

Ayrıca 8 şüpheli şahsa adli işlem yapılırken, 60 şahsa toplam 73 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.