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Sevgilisini döven adamı engellemeye çalıştı, elini kana buladı!

'da üniversiteye hazırlanan 20 yaşındaki , parkta sevgilisini döven adamı engellemeye çalıştı. Elini kana buladı. adamın sevgilisi de, Şeker'in kendisini kurtarmaya çalıştığı yönünde ifade verdi. , tutuklandı.

Kahraman katil!
Konya'da üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker (20), parkta, bir kişinin sevgilisini darp ettiğini gördü. Kadına yardım etmek istedi. Ancak saldırgan Özgür Duran (32), Şeker'i de darp etti. Genç kaçmaya başladı. Boğuşma sırasında Kadir'in çantasından çıkardığı bıçağı, Duran'ın göğsüne saplandı. Ağır yaralı adam kurtarılamadı. adamın sevgilisi Ayşe Dırla (35) da, Şeker'in kendisini kurtarmaya çalıştığı yönünde ifade verdi. , tutuklandı.


Özgür Duran



Oğlunun üniversiteye hazırlandığını, doktor olmak istediğini anlatan baba Cengiz Şeker, "Kadir, fen lisesi mezunu. Doktor olmak istiyordu. Ama başımıza böyle talihsiz bir olay geldi" dedi.

HALİT TURAN

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