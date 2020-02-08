Sevgilisini döven adamı engellemeye çalıştı, elini kana buladı!

Konya'da üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker (20), parkta, bir kişinin sevgilisini darp ettiğini gördü. Kadına yardım etmek istedi. Ancak saldırgan Özgür Duran (32), Şeker'i de darp etti. Genç kaçmaya başladı. Boğuşma sırasında Kadir'in çantasından çıkardığı bıçağı, Duran'ın göğsüne saplandı. Ağır yaralı adam kurtarılamadı. Ölen adamın sevgilisi Ayşe Dırla (35) da, Şeker'in kendisini kurtarmaya çalıştığı yönünde ifade verdi. Katil, tutuklandı.
Özgür Duran
Oğlunun üniversiteye hazırlandığını, doktor olmak istediğini anlatan baba Cengiz Şeker, "Kadir, fen lisesi mezunu. Doktor olmak istiyordu. Ama başımıza böyle talihsiz bir olay geldi" dedi.
HALİT TURAN
Özgür Duran
Oğlunun üniversiteye hazırlandığını, doktor olmak istediğini anlatan baba Cengiz Şeker, "Kadir, fen lisesi mezunu. Doktor olmak istiyordu. Ama başımıza böyle talihsiz bir olay geldi" dedi.
HALİT TURAN
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