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  • 08.02.2020 07:05
  • Son Güncelleme: 08.02.2020 07:05

Beyoğlu'nda feci ! Otomobil takla attı: 3 yaralı

İstanbul Beyoğlu girişinde içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü da, 3 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda otomobil takla attı!

, Refik Saydam Caddesi girişinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Taksim'den istikametine giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 JF 5873 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü girişindeki demir bariyerlere vurarak takla attı.

3 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri de yolda yeni bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Takla atan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak otoparka götürüldü. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.





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