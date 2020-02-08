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  • 08.02.2020 21:08
  • Son Güncelleme: 08.02.2020 21:23

8 Şubat MPİ açıklandı! 3 milyon 209 bin liralık ikramiye bugüne devretti

8 Şubat MPİ , günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Çarşamba günü Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde 3 milyon 209 bin liralık ikramiye bugüne devretmişti. Gün içerisinde bayilerden loto oynayanlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, na göre hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte haftanın merakla beklenen sonuçları

8 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

8 Şubat MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları akşam saatlerinden itibaren çok araştırılıyor. Özellikle şu saatlerde 8 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Sayısal Loto oyununun geçen hafta Cumartesi günü yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 209 bin liralık ikramiye bugüne devretti. Devir işleminin ardından sonuçları heyecanla bekleyen on binlerce kişi 8 Şubat MPİ Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek istiyor. İşte haftanın kazanan sayıları

8 ŞUBAT MPİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

7 - 14 - 16 - 22 - 39 - 42

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