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  • 08.02.2020 22:25
  • Son Güncelleme: 08.02.2020 22:35

'da ilginç olay! ine yükleyeceği ya kaptırdı

'da yaşanan ilgiç olay kameraya yansıdı. Marmaray'da İstanbul Kart'ına yükleme isteyen kadın, makineye koymak istediği parasını ya kaptırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Akbiline yükleyeceği parayı kargaya kaptırdı

Marmaray'da Kart'ına yükleme isteyen kadın, makineye koymak istediği parasını ya kaptırdı.

İstanbul Marmaray'da bugün kadın bir yolcu İstanbul Kart'ına para yüklemek istedi. O sırada bir karga, önce kadının arkasından yaklaştı daha sonra da kadının pardösüsünden çekmeye başladı. Korkan kadın geriye doğru adım atınca karga, para yükleme makinesinde bulunan parayı alarak uçmaya başladı.

"KUŞ PARAMI ALDI" DEDİ PEŞİNDEN KOŞTU
Olayın şokuyla "Kuş paramı aldı" diye bağıran kadın, Marmaray'da karganın peşinden gitti. Marmaray durağının içinde ağzında parayla çeşitli yerlerde duran karga bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

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