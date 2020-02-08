Türkiye genelinde Şubat ayının ilk günlerinden itibaren soğuk hava dalgası ve kar yağışı etkili oluyor. Hafta sonu dışarı çıkmak için plan yapan milyonlarca vatandaş ise bir sonraki günün hava durumunu araştırıyor. 9 Şubat Pazar gününün hava sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. İşte MGM tarafından duyurulan hava durumu raporu

METEOROLOJİ'DEN O İLLER İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu,İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun Doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.