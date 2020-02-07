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  • 07.02.2020 22:22
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 22:22

Son dakika: Gökçeada - Kabatepe feribot seferleri iptal edildi

Son dakika haberine göre, 'nin Gökçeada ilçesine olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın sabah yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Feribot seferleri iptal edildi

'nin Gökçeada ilçesine olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın sabah yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Denizi'nde yarın olumsuz hava koşulları nedeniyle,Gökçeada- Kabatepe arasında sabah yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00'daki feribot seferleri iptal edildi.

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