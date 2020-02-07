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  • 07.02.2020 12:21
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 12:24

Son dakika: 'de dev çete operasyonu: 171 gözaltı kararı

Son dakika haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 171 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kamuoyunda 'FETÖ Borsası' ismiyle anılan ve liderliklerini Serkan Kurtuluş ve Deniz Camgöz'ün yaptığı ileri sürülen suç örgütünün çökertilmesi için düğmeye basan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 171 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

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