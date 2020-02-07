Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 07.02.2020 14:11
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 14:30

'de işkence sahnelerini aratmayan görüntüler! İzleyenleri dehşete düşürdü

’de 3 genç kızın çocuk yaştaki iki kız çocuğunu sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövdüğü görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü. Genç kızların, çocukları saçlarından yerlerde sürükleyip, kafalarına tekme atıkları anlar işkence sahnelerini aratmadı. Görüntüleri izleyip kızının acımazsız dayak yediğini gören çocuklardan birinin babası ise polise giderek şikayetçi oldu.

İşkence sahnelerini aratmayan görüntüler!

Dehşet verici olay Pamukkale ilçesinde yaşandı. Geçtiğimiz hafta 12 yaşındaki S.S. isimli ortaokul 8. sınıf öğrencisi, oyun parkında tanımadığı 3 genç kız tarafından sebepsiz yere dayak yediğini öne sürerek babası F.S.'ye olayı anlattı. Bunun üzerine F.S., kızını da yanına alarak darp raporu alıp karakola giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından baba kızını döven şahısların A.C., N.C. ve A.K. olduğunu öğrendi. Ardından genç kızların sosyal medya hesaplarını araştıran baba F.S., izlediği görüntüler karşısından dehşete düştü. Görüntülerde A.C. (16), N.C. (16) ve A.K. (17) isimli gençlerin kızı ile birlikte ismi henüz tespit edilemeyen ancak o da 13 yaşında olan bir başka kız çocuğunu daha acımasızca dövdüğünü gördü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriDenizli'de işkence sahnelerini aratmayan görüntüler! İzleyenleri dehşete düşürdü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri