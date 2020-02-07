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  • 07.02.2020 11:26
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 11:26

Karantinaya alınan gemide dehşet! Sayı korkunç boyutlara ulaştı

'da 3 bin 700 yolcusuyla karantinaya alınan gemide virüsten etkilenenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Son verilere göre, gemide 41 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Karantinaya alınan gemide dehşet!

'in Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilen ve başlarda "gizemli hastalık" olarak karşımıza çıkan virüs öldürmeye ve yayılmaya devam ediyor.

ÖLÜ VE TEŞHİS ARTIYOR
Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 636'sı Çin ana karasında biri 'da olmak üzere 637'ye çıktı. Virüs teşhisi koyulan kişi sayısı 4 bin 821'inin durumu ağır olmak üzere 31 bin 161'e, virüs taşıdığından şüphelenilenlerin sayısı 26 bin 359'a çıkarken, müşahede altına alınanlar ise 186 bin 45'e ulaştı. Tedavisinden sonra taburcu edilen hasta sayısı da 1540 oldu.

"YÜZEN HAPİSHANE' KORONAVİRÜS SAÇIYOR
İçinde 3700 yolcusu bulunan ve salı günü 'nın Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan bandıralı yolcu gemisi Diamond Princess'de, 41 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Böylece gemideki vaka sayısı 61'e yükseldi.

UYRUKLARI BELLİ OLDU
21'i Japon, 8'i Amerikalı, 5'i Avustralyalı, 5'i Kanadalı, 1'i Arjantinli, 1'ide İngiliz olan vakaların, Kanagawa, Tokyo, Saitama, Chiba, Shizuoka'daki hastanelerde tedavi edileceği açıklandı. Gemideki sayının 61'e yükselmesiyle Japonya'da virüsü kapan kişi sayısı 86 oldu. Böylelikle Japonya, Çin dışında virüsün en çok görüldüğü ülke konumuna yükseldi.

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