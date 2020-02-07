Şubat ayının ilk günlerinde birçok ilimizde kar yağışı görülüyor. Soğuk hava dalgası etkisini gösterirken hafta sonu dışarı çıkmak için plan yapan vatandaşlar bir sonraki günün hava durumunu araştırıyor. 8 Şubat Cumartesi gününün hava sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ'DEN BİRÇOK İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya çevrelerinin kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.