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Kuyumcunun boğazını kesti

 'de dün bir kuyumcuya giren soyguncu, kendisine direnen dükkan sahibinin boğazını kesti. Sonra da bir miktar altını çalıp izini kaybettirdi. Yaralı kuyumcunun hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Polis ekipleri ise güvenlik kameralarını inceledi. Saldırganı yakalamak için harekete geçti.

Kuyumcunun boğazını kesti
İstanbul 'de dün bir kuyumcuya giren soyguncu, kendisine direnen dükkan sahibinin boğazını kesti. Sonra da bir miktar altını çalıp izini kaybettirdi. Yaralı kuyumcunun hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Polis ekipleri ise güvenlik kameralarını inceledi. Saldırganı yakalamak için harekete geçti.

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