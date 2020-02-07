Kuyumcunun boğazını kesti

İstanbul Bahçelievler'de dün bir kuyumcuya giren soyguncu, kendisine direnen dükkan sahibinin boğazını kesti. Sonra da bir miktar altını çalıp izini kaybettirdi. Yaralı kuyumcunun hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Polis ekipleri ise güvenlik kameralarını inceledi. Saldırganı yakalamak için harekete geçti.
- Yaşam
- 07.02.2020
- Gazete
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