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  • 07.02.2020 10:43
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 10:43

'dan kahreden haber! 3 kardeş evde çıkan da öldü

'nın Yalvaç ilçesinde bir de çıkan da, Hanım, Tuğçe ve isimli kardeşler yaşamını yitirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil.

Yalvaç ilçesinin Salur Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Altınbaş ve eşi, sabah saatlerinde hayvanlara bakmak için eşiyle birlikte evden çıktı. Bir süre sonra de çıktı. Bu sırada evde uyuyan çiftin çocukları Hanım, Tuğçe ve , alevlerin arasında kaldı.

3 KARDEŞİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Komşuların ihbarı üzerine adrese Yalvaç Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede, 3 kardeşin cansız bedenleri bulundu. Kardeşlerin cenazesi, otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

YANGININ NEDENİ BELLİ DEĞİL
Tamamen yanan kerpiç ev, yanındaki binalara zarar vermemesi için iş makinesiyle yıkıldı. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.


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