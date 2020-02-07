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  • 07.02.2020 14:26
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 14:27

'ta feci kaza! Yaralılar var

-Ayancık yolunda hafif ticari araçla, karşı yönden gelen bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonucu araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Sinop'ta feci kaza! Yaralılar var

'ta otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Cahit Özcan'ın kullandığı 57 AAF 187 plakalı hafif ticari araç, Sinop-Ayancık kara yolu Aliköy mevkisinde karşı yönden gelen Ercan Yıldız idaresindeki 57 EB 175 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle otomobilde bulunan Zeynep ve Cemile Yıldız yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan hamile olan Zeynep Yıldız, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

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