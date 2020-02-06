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  • 06.02.2020 12:39
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 12:41

Son dakika: 'da plastik oyuncak fabrikasında

Son dakika haberine göre Muradiye 'ndeki plastik park oyuncakları üretimi yapılan fabrikada saat 12.00 sıralarında çıktı. Alevlere çalışanlar ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su ve köpük sıkarak alevlere müdahale ediyor. Polis, fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, 112 Acil servis ekipleri de olay yerinde hazır olarak bekletiliyor.

Manisa'da büyük yangın!

'ndeki bir plastik fabrikasında çıkan a itfaiye müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, çocuk parkları için oyuncak üreten bir plastik firmasının üretim tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı.

Dumandan etkilenen bir kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.




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