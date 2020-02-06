Türkiye'de son aylarda meydana gelen depremler sonrasında fay hatlarındaki kırılmalarla oluşan depremin nedenleri de bir kez daha gündemdeki yerini aldı. Vatandaşların deprem konusunda bilgi edinmek adına araştırmaları devam ediyor. Herkesin bildiği gibi Türkiye dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte de sık sık oluşacak depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız bir gerçektir. Deprem herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda oluşabilir. Bugün son depremler ve en son ne zaman ve nerede deprem oldu? Sorularının cevapları takvim.com.tr'de.

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