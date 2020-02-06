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  • 06.02.2020 12:20
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 12:26

Felaket haberleri peş peşe geldi! 'de sel, 'da toprak kayması

'in Silifke ilçesine bağlı yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağmurda sel sularında mahsur kalan servis minibüsündeki 5 öğrenci ve şoför kurtarıldı. - Dereli karayolu ise, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yol, yapılan çalışmayla yeniden ulaşıma açılırken, heyelan anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Felaket haberleri peş peşe geldi!

'de beklenen yağış Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Sabah saatlerinde sağanak halde başlayan yağmur yer yer sel ve taşına neden oldu.

Yollar, menfezler ile küçük köprülerde yaşanan taşkın nedeni ile ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Keşlitürkmenli Mahallesi'nde okul servisi, sel suları arasında mahsur kaldı.



Sürücüsünün yardım talebi üzerine bölgeye jandarma ve Büyükşehir Belediyesi Silifke İtfaiye Gruplar Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, servis ile içindeki 5 öğrenci ve şoförü kurtardı.

GİRESUNDA TOPRAK KAYMASI! FACİADAN DÖNÜLDÜ
'un iç kesimlerdeki ilçeler ve ile bağlantısını sağlayan karayolunun, merkeze bağlı Duroğlu beldesi mevkisinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi yola aktı.

Giresun- Dereli karayolu ulaşıma kapandı. Bölgeye gelen karayolu ekipleri, iş makineleri eşliğinde yolda temizleme çalışması başlattı. Yol, çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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