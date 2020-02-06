Mersin'de beklenen yağış Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Sabah saatlerinde sağanak halde başlayan yağmur yer yer sel ve taşına neden oldu.

Yollar, menfezler ile küçük köprülerde yaşanan taşkın nedeni ile ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Keşlitürkmenli Mahallesi'nde okul servisi, sel suları arasında mahsur kaldı.





Sürücüsünün yardım talebi üzerine bölgeye jandarma ve Büyükşehir Belediyesi Silifke İtfaiye Gruplar Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, servis ile içindeki 5 öğrenci ve şoförü kurtardı.

GİRESUNDA TOPRAK KAYMASI! FACİADAN DÖNÜLDÜ

Giresun'un iç kesimlerdeki ilçeler ve Sivas ile bağlantısını sağlayan karayolunun, merkeze bağlı Duroğlu beldesi mevkisinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi yola aktı.

Giresun- Dereli karayolu ulaşıma kapandı. Bölgeye gelen karayolu ekipleri, iş makineleri eşliğinde yolda temizleme çalışması başlattı. Yol, çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.