Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 06.02.2020 18:06
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 18:31

'ta yarın mi? Valilik açıklaması yapıldı mı?

'ta yarın mi? Sivas'ta yaşayan öğrenciler ve veli okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. sorusu o ilde yaşayanlar tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Şubat Cuma günü Türkiye genelinde beklenen hava sıcaklık değerlerini ve kar yağışı görülecek illeri tek tek duyurdu. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki Sivas'ta 7 Şubat Cuma Valilik açıklaması yapıldı mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan raporuna göre Sivas'da bugün hava sıcaklıkları 4 dereceyi gösterecek.

Sivas'ta yarın okullar tatil mi?

Sivas'ta son günlerde hava sıcaklarının düşmesinin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları yakından takip ediliyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda şehirde yaşayan öğrencilerin Sivas'ta yarın okullar tatil mi?" sorusuyla ilgili araştırmalarında yoğunluk yaşandığı görülüyor. Peki, Valilik ve MEB 7 Şubat Sivas'ta kar tatili için açıklama geldi mi? Sivas'ta okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Sivas Valiliği ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSivas'ta yarın okullar tatil mi? Sivas 7 Şubat Cuma kar tatili MEB Valilik açıklaması yapıldı mı?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri