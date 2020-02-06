Çanakkale'de yarın okullar tatil mi sorusu o ilde yaşayanlar tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Şubat Cuma günü Türkiye genelinde beklenen hava sıcaklık değerlerini ve kar yağışı görülecek illeri tek tek duyurdu. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor.

ÇANAKKALE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale'de okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Çanakkale Valiliği ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.