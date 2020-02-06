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  • 06.02.2020 17:29
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 17:37

'da büyük panik! 40 tonluk beton blok...

'da tramvay projesinin sürdüğü alanda yapılan çalışmada 40 tonluk beton kirişi taşıyamayan vincin bomu kırıldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, büyük panik yaşandı.

Antalya'da büyük panik! 40 tonluk beton blok...

'da 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nin devam ettiği alanda süren çok katlı kavşak çalışması sırasında 40 tonluk beton kirişi taşıyamayan vincin bomu kırıldı. Olayda yaralanan olmazken büyük panik yaşandı.

Olay, bugün 14.30 sıralarında Meltem Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı üzerinde devam eden 3. Etap Raylı Sistem Projesi kapsamında yapımına başlanılan çok katlı kavşak çalışması üst alanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden üst geçit çalışmalarında 40 tonluk beton kirişi taşıyan 06-03-058 vincin bomu kırıldı. Beton kiriş büyük bir sesle yere düşerken, bir bölümü de vincin sürücü bölümüne düştü.

Olay anında vinci kule kısmında yer alan sürücü yara almazken büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Beton kirişi kaldırmak için çalışma başlatıldı.

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