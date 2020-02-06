Sinem bir kez daha öldü

Boston Üniversitesi mezunu Nazlı Sinem Erköseoğlu (24), 10 yıl önce İstanbul Beyoğlu'nda Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşlere ait evin camından apartman boşluğuna düşerek can verdi. İki kardeş hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Yıllar süren davada, açıklanan son karar ise yürekleri yaktı. Mahkeme, iki kardeşin delil yetersizliğinden dolayı beraatinde karar kıldı.
Yıllar süren davada, açıklanan son karar ise yürekleri yaktı. Mahkeme, iki kardeşin delil yetersizliğinden dolayı beraatinde karar kıldı.
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