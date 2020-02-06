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Sinem bir kez daha öldü

mezunu (24), 10 yıl önce 'nda Mahmut Emre ve kardeşlere ait evin camından apartman boşluğuna düşerek can verdi. İki kardeş hakkında istemiyle dava açıldı. Yıllar süren davada, açıklanan son karar ise yürekleri yaktı. Mahkeme, iki kardeşin delil yetersizliğinden dolayı beraatinde karar kıldı.

Sinem bir kez daha öldü
Boston Üniversitesi mezunu (24), 10 yıl önce 'nda Mahmut Emre ve kardeşlere ait evin camından apartman boşluğuna düşerek can verdi. İki kardeş hakkında istemiyle dava açıldı.




Yıllar süren davada, açıklanan son karar ise yürekleri yaktı. Mahkeme, iki kardeşin delil yetersizliğinden dolayı beraatinde karar kıldı.

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